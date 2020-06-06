2020-06-06T14:27:26+03:00
Происшествия

«Все было в дыму»: девочка уснула, пока готовила, и чуть не погибла

Сейчас сибирячка находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает
Анна ПАШАГИНА
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Пожарные приехали сразу же как сработал сигнал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской областиПожарные приехали сразу же как сработал сигнал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
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В Новосибирской области пожарный извещатель спас жизнь 16-летней девушке. Это произошло днем, 6 июня, в Кыштовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштовского района поступило сообщение о срабатывании автономного дымового пожарного извещателя с GSM-модулем в селе Кыштовка. В доме находилась одна 16-летняя девушка, — рассказывает региональная пресс-служба.

Когда датчик сработал, сибирячка крепко спала. Именно громкий звук заставил резко встать ее с кровати и пойти разбираться, в чем дело. Причиной срабатывания датчика стала пригоревшая еда на включенной плите. Из-за этого произошло сильное задымление.

— Возгорания не было. Пожарные провели дымоудаление, проветрили помещения и, убедившись, что девочке ничего не угрожает и ее состояние удовлетворительное, отпустили домой, — подчеркивают пожарные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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