«Все было в дыму»: девочка уснула, пока готовила, и чуть не погибла
В Новосибирской области пожарный извещатель спас жизнь 16-летней девушке. Это произошло днем, 6 июня, в Кыштовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— В единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштовского района поступило сообщение о срабатывании автономного дымового пожарного извещателя с GSM-модулем в селе Кыштовка. В доме находилась одна 16-летняя девушка, — рассказывает региональная пресс-служба.
Когда датчик сработал, сибирячка крепко спала. Именно громкий звук заставил резко встать ее с кровати и пойти разбираться, в чем дело. Причиной срабатывания датчика стала пригоревшая еда на включенной плите. Из-за этого произошло сильное задымление.
— Возгорания не было. Пожарные провели дымоудаление, проветрили помещения и, убедившись, что девочке ничего не угрожает и ее состояние удовлетворительное, отпустили домой, — подчеркивают пожарные.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU