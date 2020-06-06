«Всюду следуют за мамой»: у маралов родились двое детенышей в новосибирском зоопарке

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:58:39+03:00

Малыши ни на шаг не отходят от мам. Фото: Е. Черненко.

У малышей нет рогов и на шерсти у них пятна

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило прибавление. У алтайских маралов родились малыши. Об этом сообщают работники зоопарка в социальных сетях.

— Мамами стали две самки. У каждой по одному детенышу, — отмечают сотрудники. — Внешне телята заметно отличаются от своих родителей. Шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши яркие и пятнистые.

Конечно же рогов у молодого поколения еще нет. Да и к тому же они всюду следуют за мамами и питаются их молоком.

Алтайские маралы содержатся в новосибирском зоопарке уже 20 лет. Размножаться начали с 2003 года.

— Марал является самым крупным из благородных оленей. Вес взрослого самца может достигать 340 кг. Могучие рога делают его облик еще более впечатляющим, — дают краткую справку работники.

В социальных сетях малыши вызвали умиление:

— Какие они прелестные!

— Они напоминают оленят из сказок.

— Пусть малыши растут крепкими и здоровыми.

Пока что у малышей совсем нет рогов и другой окрас. Фото: Е. Черненко.

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