«Всюду следуют за мамой»: у маралов родились двое детенышей в новосибирском зоопарке
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило прибавление. У алтайских маралов родились малыши. Об этом сообщают работники зоопарка в социальных сетях.
— Мамами стали две самки. У каждой по одному детенышу, — отмечают сотрудники. — Внешне телята заметно отличаются от своих родителей. Шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши яркие и пятнистые.
Конечно же рогов у молодого поколения еще нет. Да и к тому же они всюду следуют за мамами и питаются их молоком.
Алтайские маралы содержатся в новосибирском зоопарке уже 20 лет. Размножаться начали с 2003 года.
— Марал является самым крупным из благородных оленей. Вес взрослого самца может достигать 340 кг. Могучие рога делают его облик еще более впечатляющим, — дают краткую справку работники.
В социальных сетях малыши вызвали умиление:
— Какие они прелестные!
— Они напоминают оленят из сказок.
— Пусть малыши растут крепкими и здоровыми.
Пока что у малышей совсем нет рогов и другой окрас. Фото: Е. Черненко.
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