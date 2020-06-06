Двое врачей в НИИТО заразились коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:03:49+03:00

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ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна сообщили, что у них было два медицинских работника, зараженных коронавирусом. Об этом руководство больницы рассказало в социальных сетях.

— В мае 2020 года у двоих сотрудников ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна был диагностирован коронавирус, и их госпитализировали в специализированный стационар. Они стабильны и идут на поправку, — написано на странице в «Инстаграм» новосибирской больницы.

Как утверждает руководство, все контактирующие с ними люди были протестированы и сразу же отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

— Подчеркнем, что вспышки коронавируса в нашем институте нет. В настоящий момент ограничена госпитализация и прием иногородних пациентов, а также детей до 18 лет и пациентов из групп риска (старше 65 лет; с хроническими заболеваниями), — объясняет руководство НИИТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU