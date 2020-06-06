2020-06-06T10:15:38+03:00
Дом. Семья

«Хорошая мамочка»: в зоопарке показали, как многодетная утка с детенышами купается в пруду

Видео из зверинца. набрало больше тысячи просмотров
Анна ПАШАГИНА
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Сколько утят смогли насчитать? Фото: скриншот из видео.Сколько утят смогли насчитать? Фото: скриншот из видео.
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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило утка решила показать миру своих птенцов. Она вывела их поплавать и понырять в чистом пруду. Милое видео с семейной прогулки появилось в социальных сетях.

— Посмотрите, как много утят! Они отлично плавают, умеют нырять и сами добывают себе корм. Утята пробудут с мамой около двух месяцев. За это время из пуховых птенцов они превратятся в молодых, вполне самостоятельных птиц. А осенью они уже станут частью стаи, — рассказывают работники зоопарка.

На кадрах видно, как мама утка пристально следит за каждым птенчиком. Утята сами никуда сильно не убегают от птицы, держаться маленькими группами. Они плывут точь-в-точь за мамой и стараются поближе к ней прижаться.

Пользователи социальных сетей умилило это пушистое потомство:

— Интересно, это все ее дети или же приемные?

— Такие чудные малышата.

— Какие пушистики!

Мама утка показала свое потомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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