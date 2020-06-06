«Хорошая мамочка»: в зоопарке показали, как многодетная утка с детенышами купается в пруду
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило утка решила показать миру своих птенцов. Она вывела их поплавать и понырять в чистом пруду. Милое видео с семейной прогулки появилось в социальных сетях.
— Посмотрите, как много утят! Они отлично плавают, умеют нырять и сами добывают себе корм. Утята пробудут с мамой около двух месяцев. За это время из пуховых птенцов они превратятся в молодых, вполне самостоятельных птиц. А осенью они уже станут частью стаи, — рассказывают работники зоопарка.
На кадрах видно, как мама утка пристально следит за каждым птенчиком. Утята сами никуда сильно не убегают от птицы, держаться маленькими группами. Они плывут точь-в-точь за мамой и стараются поближе к ней прижаться.
Пользователи социальных сетей умилило это пушистое потомство:
— Интересно, это все ее дети или же приемные?
— Такие чудные малышата.
— Какие пушистики!
Мама утка показала свое потомство.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU