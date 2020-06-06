6 Июнь 2020 2020-06-06T07:13:08+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 июня 2020 года составило 107 человек. Обновленную статистику выдал региональный оперштаб.

— По данным оперативного штаба на утро 6 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 107 новых случаев COVID-19. 50 пациентов выздоровели, — сообщает оперштаб.- Всего в регионе — 3441 случай заражения коронавирусом.

Есть и хорошие новости. По данным на 6 июня, за сутки врачам удалось спасти 50 человек. Их уже выписали из больницы. Всего выздоровело 1356 человек.

На сегодняшний день в Новосибирске провели уже больше 130 тысяч анализов на коронавирусную инфекцию. Как сообщает оперштаб, под наблюдением находится еще 1 846 жителей области, 19 156 человек сняты с наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU