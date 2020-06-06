Под Новосибирском иномарка врезалась в грузовик: погиб водитель

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:51:17+03:00

Еще несколько человек госпитализированы в больницу

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Вчера вечером, 5 июня, на трассе под Р-254 «Иртыш» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— 36-летний житель Коченевского района, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигался сторону Новосибирска. В пути следования, на 1332-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 51-летнего жителя Новосибирска, — рассказывают в региональном пресс-центре.

36-летний сибиряк скончался от полученных травм на месте. Еще двое пассажиров с разными травмами увезли в больницу.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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