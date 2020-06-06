2020-06-06T06:19:31+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 6 июня 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

Погода 6 июня 2020 года не порадует жителей города солнцем и теплом
Анна ПАШАГИНА
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Солнца на этих выходных сибиряки не увидят.Солнца на этих выходных сибиряки не увидят.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Новосибирске сегодня, 6 июня, пасмурная: синоптики обещают, что день будет прохладным и пасмурным.

— Днем, 6 июня в городе ожидается небольшой дождь.. Температура воздуха прогреется до плюс 9…11 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ночью столбики термометров упадут с плюс 11 до плюс 6 градусов.

Так ожидается северный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. По области порывы смогут достигать до 16 метров в секунду. Как и в городе, в некоторых районах новосибирского региона пройдут умеренные дожди.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: по данным сайта весь день будет пасмурно, а температура поднимется до плюс 12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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