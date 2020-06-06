2020-06-06T05:40:04+03:00
Происшествия

В Новосибирске увеличилось число краж и грабежей в период самоизоляции

Зато меньше хулиганят и пьют в общественных местах
Анна ПАШАГИНА
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Административных правонарушений так же стало меньше.Административных правонарушений так же стало меньше.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Новосибирске увеличилось число краж и ограблений за период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— На 15,3% выросло количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 4,2% увеличилось количество краж, на 3,2% ¬ грабежей. Число мошенничеств возросло на 24,8%, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в региональной пресс-службе МВД. — Так же возросло количество убийств и изнасилований.

Есть и хорошие новости. Сибиряки стали меньше совершать преступлений по статье «Хулиганство». Так же в пресс-центре сообщили, что за время введения в Новосибирске режима самоизоляции уменьшилось количество административных правонарушений.

— По статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) выявлено 1697 правонарушений, по статье 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ) — 2117, по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) — 1499. Эти цифры на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — уточняют в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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