«Избили и привязали к батарее»: бизнесмена день держали в плену из-за партии масок за 31 миллион рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:27:50+03:00

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В Иркутске бизнесмена целый день продержали в плену, привязанного к батарее. Причиной этому послужила крупная сделка по отправке большой партии медицинских масок в Ивановскую область, которую он заключил накануне. Ведь цена груза составляет ни много ни мало 31 миллион рублей.

О товаре узнал 49-летний знакомый бизнесмена. Решив, что упустить такой шанс разбогатеть он не может, мужчина решил присвоить партию масок себе, чтобы выгодно ее продать. Ведь сейчас, в разгар пандемии коронавируса, они пользуются на рынке большим спросом. Действовать он решил радикально: пришел в квартиру предпринимателя, избил хозяина, привязал к батарее и, предъявив свое требование, держал в плену целый день.

Сдавшись, бизнесмен согласился отдать ценный груз. Маски доставили по тому адресу, который указал преступник: там их уже ожидали его сообщники, которые позже переправили партию в Москву, где и планировалось ее продавать.

Но освобожденный из плена предприниматель просто так мириться со случившимся не захотел, и отправился писать заявление в полицию. Долго искать похитителя не пришлось: его задержали по горячим следам, когда он пытался сбежать в Красноярский край. В скором времени нашли и украденный товар, который хранился на оптовой базе в Москве. Правда, к тому моменту, там уже не доставало половины масок: их преступники уже успели продать.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере», — рассказали КП-Иркутск в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. — Организатор арестован.

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