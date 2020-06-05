Будут ли работать кладбища в Новосибирске на родительскую субботу 6 июня 2020 года

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:40:11+03:00

Временное ограничение движения будет введено в с 8 утра до пяти вечера на трех городских кладбищах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кладбища в Новосибирске на родительскую субботу 6 июня 2020 года: рассказываем, кого будут пускать на территорию

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Рассказываем, как будут работать кладбища в Новосибирске на родительскую субботу 6 июня 2020 года.Временное ограничение движения будет введено в с 8 утра до пяти вечера на трех городских кладбищах. Въезд будет закрыт для любого транспорта, кроме спецавтомобилей, предназначенных для оказания ритуальных услуг, а также для коммунального транспорта.

— Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Троицы, — сообщили в мэрии города Новосибирска.

Такие ограничения будут введены на Заельцовском (Мочищенское шоссе, 5), Гусинобродском (Гусинобродское шоссе, 80) и Клещихинском (ул. Хилокская, 11а) кладбищах. Для обеспечения временного ограничения въезда там установят специальные дорожные знаки.

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