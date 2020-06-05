Затопило всю дорогу: в Ленинском районе забил фонтан кипятка
В Ленинском районе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток практически затопил дорогу на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. Происходящее засняли на видео очевидцы события, позже ролик попал в сеть.
— Горячая вода хлынула прямо из-под асфальта. На месте работают коммунальные службы, вроде как устраняют прорыв водопровода, — сообщают подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».
В СГК КП-Новосибирск пояснили, что на данном участке прорвало трубу. Сейчас последствия аварии уже устраняют.
— Во время испытаний в Ленинском районе — в зоне ТЭЦ-3 — произошел порыв трубы. Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Это потребует временного закрытия движения по улице Пархоменко. В связи с выходом воды на поверхность просим пешеходов и автомобилистов не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта.Приносим извинения за доставленные неудобства, — пояснили в СГК.
В Ленинском районе забил фонтан кипятка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU