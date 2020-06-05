Затопило всю дорогу: в Ленинском районе забил фонтан кипятка

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:20:02+03:00

В Ленинском районе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток практически затопил дорогу на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. Фото: Кадр из видео

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В Ленинском районе прорвало трубу с горячей водой. Кипяток практически затопил дорогу на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. Происходящее засняли на видео очевидцы события, позже ролик попал в сеть.

— Горячая вода хлынула прямо из-под асфальта. На месте работают коммунальные службы, вроде как устраняют прорыв водопровода, — сообщают подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

В СГК КП-Новосибирск пояснили, что на данном участке прорвало трубу. Сейчас последствия аварии уже устраняют.

— Во время испытаний в Ленинском районе — в зоне ТЭЦ-3 — произошел порыв трубы. Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Это потребует временного закрытия движения по улице Пархоменко. В связи с выходом воды на поверхность просим пешеходов и автомобилистов не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта.Приносим извинения за доставленные неудобства, — пояснили в СГК.

В Ленинском районе забил фонтан кипятка.

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