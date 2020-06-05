Строительство коллектора на реке Ельцовке-1 завершится в июле

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:47:22+03:00

Совместно с инвестором принято решение обустроить на берегу Ельцовки -1 коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

На этом месте планируют построить многоэтажный дом и школу на тысячу мест

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Ввод в эксплуатацию коллектора на реке Ельцовке-1 на улице Галущака откроет новые возможности для благоустройства, озеленения и дальнейшего развития территории прилегающего микрорайона. В перспективе здесь планируется построить школу и обустроить зеленую зону. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

— Берег Ельцовки-1 — это последний неблагоустроенный участок в этом районе. Кроме того, река в последнее время стала представлять серьезную опасность: во время ливней, таяния снега уровень воды поднимается и подмывает берег, на котором стоят дома. Совместно с инвестором принято решение обустроить в этом месте коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — Мы заключили договор, согласно которому 70 миллионов рублей дает инвестор, еще 70 миллионов рублей — город. На этом месте планируем построить многоквартирный дом и социальные объекты. Уже зарезервировано место для школы на тысячу мест, которая очень нужна развивающемуся микрорайону, а на остальной территории будет обустроена парковка.

Проектировщиком объекта и исполнителем работ выступает МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений». В конце июня предприятие завершитсвой этап работы, после чего площадку передадут застройщику — компании «Сибирь Девелопмент».

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