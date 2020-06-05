2020-06-05T09:47:22+03:00
Общество

Строительство коллектора на реке Ельцовке-1 завершится в июле

На этом месте планируют построить многоэтажный дом и школу на тысячу мест
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Совместно с инвестором принято решение обустроить на берегу Ельцовки -1 коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.Совместно с инвестором принято решение обустроить на берегу Ельцовки -1 коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Изменить размер текста:

Ввод в эксплуатацию коллектора на реке Ельцовке-1 на улице Галущака откроет новые возможности для благоустройства, озеленения и дальнейшего развития территории прилегающего микрорайона. В перспективе здесь планируется построить школу и обустроить зеленую зону. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

— Берег Ельцовки-1 — это последний неблагоустроенный участок в этом районе. Кроме того, река в последнее время стала представлять серьезную опасность: во время ливней, таяния снега уровень воды поднимается и подмывает берег, на котором стоят дома. Совместно с инвестором принято решение обустроить в этом месте коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — Мы заключили договор, согласно которому 70 миллионов рублей дает инвестор, еще 70 миллионов рублей — город. На этом месте планируем построить многоквартирный дом и социальные объекты. Уже зарезервировано место для школы на тысячу мест, которая очень нужна развивающемуся микрорайону, а на остальной территории будет обустроена парковка.

Проектировщиком объекта и исполнителем работ выступает МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений». В конце июня предприятие завершитсвой этап работы, после чего площадку передадут застройщику — компании «Сибирь Девелопмент».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на выходных в Новосибирске: чего ждать сибирякам 6 и 7 июня
«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки
Нарушитель, вооруженный пистолетом, задержан
«Ржавая развалюха, как она еще едет»: новосибирцев возмутило состояние «скорой», застрявшей в яме
Строительство коллектора на реке Ельцовке-1 завершится в июле
Сибирячка украла у подруги кольцо за 100 тысяч рублей
«Не бесите женщин»: астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей
Такого еще не было: за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 17 детей
Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть
В Новосибирской области еще 108 человек заразились коронавирусом
«Бродил всю ночь и чуть не замерз»: новосибирец босиком ушел искать убежавшую в лес собаку и потерялся
В Новосибирской области от коронавируса умерли женщина и мужчина
После аварии новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали, перекрыв две полосы
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса ГК «Расцветай» на Красном проспекте
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Базовые требования к паролям игнорируют почти 80% российских компаний
«Мрачновато получилось»: показываем, как будет выглядеть театр Афанасьева после реконструкции
Появилось видео тройного ДТП в Новосибирске, в котором пострадали женщины
«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра
Боевик, обстрелявший здание ФСБ в Дагестане, выходит на свободу
Погода в Новосибирске на 5 июня 2020 года: достаем куртки и зонты
«Подайте лестницу, мы задыхаемся»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирск придет похолодание до -2 градусов