5 Июнь 2020 2020-06-05T09:13:23+03:00

Сибирячка украла у подруги кольцо за 100 тысяч рублей и сдала его в ломбард. Фото: Ольга Крыльцова

Девушка сдала его в ломбард, но ее все равно поймали полицейские

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В Новосибирске будут судить 28-летнюю женщину, укравшую у подруги кольцо за 100 тысяч рублей. Сибирячка пришла в гости и незаметно взяла драгоценность. Владелица кольца обнаружила пропажу чуть позже и сразу обратилась в полицию.

— Дело было 6 мая в доме в 1-м переулке Панфиловцев. Подозреваемая задержана. Она успела сдать кольцо в ломбард. Но его оттуда изъяли и вернули хозяйке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вот только деньги, вырученные за кольцо, женщина успела потратить на себя.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Известно, что судимостей у женщины нет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, как парень нашел на улице телефон. Он сначала пользовался им сам, а потом продал. Его будут судить по статье «Кража»: владелица мобильник подала заявление в полиция. Она сразу сказала, что телефон выронила, но нужно его найти. По закону найденный мобильник надо было отнести в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU