Сибирячка украла у подруги кольцо за 100 тысяч рублей
В Новосибирске будут судить 28-летнюю женщину, укравшую у подруги кольцо за 100 тысяч рублей. Сибирячка пришла в гости и незаметно взяла драгоценность. Владелица кольца обнаружила пропажу чуть позже и сразу обратилась в полицию.
— Дело было 6 мая в доме в 1-м переулке Панфиловцев. Подозреваемая задержана. Она успела сдать кольцо в ломбард. Но его оттуда изъяли и вернули хозяйке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вот только деньги, вырученные за кольцо, женщина успела потратить на себя.
В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Известно, что судимостей у женщины нет.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, как парень нашел на улице телефон. Он сначала пользовался им сам, а потом продал. Его будут судить по статье «Кража»: владелица мобильник подала заявление в полиция. Она сразу сказала, что телефон выронила, но нужно его найти. По закону найденный мобильник надо было отнести в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU