2020-06-05T08:42:20+03:00
Общество

«Не бесите женщин»: астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей

Лунное затмение 5 июня 2020 года можно будет увидеть ночью
Надежда РЫЖКИНА
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Астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей.Астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Над Новосибирском пройдет лунное затмение 5 июня 2020 года. Мы спросили у астролога, как это повлияет на новосибирцев.

— Лунные затмения больше влияют на женщин. Они пару дней могут быть слишком эмоциональны, не сдержанны в словах и не понимать, что с ними происходит. Из-за этого они больше начнут есть, успокаивая себя. Женщины пройдут через весь эмоциональный спектр. На мужчин лунные затмения почти никак не влияют, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск астролог Елена Альмах.

Сибирякам лучше всего изменить свои привычки и избавиться от вредных: бросить курить, начать медитировать. А на Луну при затмении, кстати, астролог советует не смотреть.

— Рекомендую просто не наблюдать за затмением, но ведь никто не послушает. У Луны нехорошая энергия. Если установить с ней прямой зрительный контакт, она вызовет у человека всплески агрессии, хоть вооруженным, хоть невооруженным глазом смотри, — объясняет Елена.

По словам астролога, влияние затмения продлится еще 9 месяцев. Для науки это хорошее время: ученым Новосибирска советуют объединить усилия с бизнесом, чтобы заработать больше денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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