Такого еще не было: за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 17 детей
В пятницу, 5 июня, стало известно, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 17 детей. Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.
— С начала эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболели 3122 людей, в том числе 191 ребенок, — рассказали в оперштабе. — Только за сутки в детскую больницу №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.
Ранее мы писали, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 108 человек. К сожалению, двое пациентов инфекционного госпиталя скончались. Это пожилые люди: 71-летняя женщина и 64-летний мужчина.
Напомним, в регионе по-прежнему нельзя появляться без защитной маски в общественных местах. За нарушение требования, могут оштрафовать. Кроме того, без маски не пустят в общественный транспорт, также не продадут товар на кассе супермаркета.
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ИСТОЧНИК KP.RU