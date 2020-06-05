Такого еще не было: за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 17 детей

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:04:04+03:00

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В пятницу, 5 июня, стало известно, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 17 детей. Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.

— С начала эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболели 3122 людей, в том числе 191 ребенок, — рассказали в оперштабе. — Только за сутки в детскую больницу №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Ранее мы писали, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 108 человек. К сожалению, двое пациентов инфекционного госпиталя скончались. Это пожилые люди: 71-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Напомним, в регионе по-прежнему нельзя появляться без защитной маски в общественных местах. За нарушение требования, могут оштрафовать. Кроме того, без маски не пустят в общественный транспорт, также не продадут товар на кассе супермаркета.

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ИСТОЧНИК KP.RU