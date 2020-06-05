Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть
Стало известно, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в Новосибирске. КП-Новосибирск рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, как можно будет его наблюдать.
— При полутеневом затмении южная часть Луны примерно наполовину погрузится в земную полутень и визуально для наблюдателя может показаться чуть темнее. Уникальности в полутеневом затмении мало, его будет совсем не видно для простого глаза. Наблюдать за Луной можно через объектив телескопа или простого фотоаппарата — так будет заметно потемнение на ней, здесь без техники не обойтись. А вот невооруженным глазом хорошо будут видны Сатурн, Юпитер и Марс на востоке, — объяснил Андрей Никифоров.
Затмение начнется в 00:46, а его максимальная фаза наступит ближе к двум часам ночи. Закончится около 4 утра.
Напомним, с 19 по 28 мая в небе над Новосибирском можно было наблюдать пролетающую над землей МКС. А 23 апреля сибиряки смотрели с балконов на звездный дождь — поток метеоров Лириды.
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ИСТОЧНИК KP.RU