2020-06-05T07:47:00+03:00
Общество

Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть

Объясняем, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Объясняем, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в НовосибирскеОбъясняем, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в НовосибирскеФото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в Новосибирске. КП-Новосибирск рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, как можно будет его наблюдать.

— При полутеневом затмении южная часть Луны примерно наполовину погрузится в земную полутень и визуально для наблюдателя может показаться чуть темнее. Уникальности в полутеневом затмении мало, его будет совсем не видно для простого глаза. Наблюдать за Луной можно через объектив телескопа или простого фотоаппарата — так будет заметно потемнение на ней, здесь без техники не обойтись. А вот невооруженным глазом хорошо будут видны Сатурн, Юпитер и Марс на востоке, — объяснил Андрей Никифоров.

Затмение начнется в 00:46, а его максимальная фаза наступит ближе к двум часам ночи. Закончится около 4 утра.

Напомним, с 19 по 28 мая в небе над Новосибирском можно было наблюдать пролетающую над землей МКС. А 23 апреля сибиряки смотрели с балконов на звездный дождь — поток метеоров Лириды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В планетарии рассказали, когда в небе можно увидеть полет МКС над Новосибирском

Рассказываем, когда можно увидеть полет с балкона и без бинокля (подробнее)

Над Новосибирском пролетят Лириды: когда и во сколько можно увидеть звездный дождь с балкона

Объясняем, когда уникальное природное явление — Лириды — будут наблюдать сибиряки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка украла у подруги кольцо за 100 тысяч рублей
«Не бесите женщин»: астролог объяснила, как лунное затмение 5 июня 2020 года повлияет на людей
Такого еще не было: за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 17 детей
Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть
В Новосибирской области еще 108 человек заразились коронавирусом
«Бродил всю ночь и чуть не замерз»: новосибирец босиком ушел искать убежавшую в лес собаку и потерялся
В Новосибирской области от коронавируса умерли женщина и мужчина
После аварии новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали, перекрыв две полосы
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса ГК «Расцветай» на Красном проспекте
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Базовые требования к паролям игнорируют почти 80% российских компаний
«Мрачновато получилось»: показываем, как будет выглядеть театр Афанасьева после реконструкции
Появилось видео тройного ДТП в Новосибирске, в котором пострадали женщины
«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра
Боевик, обстрелявший здание ФСБ в Дагестане, выходит на свободу
Погода в Новосибирске на 5 июня 2020 года: достаем куртки и зонты
«Подайте лестницу, мы задыхаемся»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирск придет похолодание до -2 градусов