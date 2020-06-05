Лунное затмение 5 июня в Новосибирске: во сколько начнется, где посмотреть

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:47:00+03:00

Объясняем, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в Новосибирске Фото: Александр КУЛИКОВ

Объясняем, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в Новосибирске

Изменить размер текста: A A

Стало известно, где и во сколько можно увидеть лунное затмение 5 июня в Новосибирске. КП-Новосибирск рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, как можно будет его наблюдать.

— При полутеневом затмении южная часть Луны примерно наполовину погрузится в земную полутень и визуально для наблюдателя может показаться чуть темнее. Уникальности в полутеневом затмении мало, его будет совсем не видно для простого глаза. Наблюдать за Луной можно через объектив телескопа или простого фотоаппарата — так будет заметно потемнение на ней, здесь без техники не обойтись. А вот невооруженным глазом хорошо будут видны Сатурн, Юпитер и Марс на востоке, — объяснил Андрей Никифоров.

Затмение начнется в 00:46, а его максимальная фаза наступит ближе к двум часам ночи. Закончится около 4 утра.

Напомним, с 19 по 28 мая в небе над Новосибирском можно было наблюдать пролетающую над землей МКС. А 23 апреля сибиряки смотрели с балконов на звездный дождь — поток метеоров Лириды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В планетарии рассказали, когда в небе можно увидеть полет МКС над Новосибирском

Рассказываем, когда можно увидеть полет с балкона и без бинокля (подробнее)

Над Новосибирском пролетят Лириды: когда и во сколько можно увидеть звездный дождь с балкона

Объясняем, когда уникальное природное явление — Лириды — будут наблюдать сибиряки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU