2020-06-05T07:46:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области еще 108 человек заразились коронавирусом

По данным оперштаба, 44 пациента инфекционного госпиталя выписали
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки коронавирус обнаружили еще у 108 человек.За сутки коронавирус обнаружили еще у 108 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 5 июня, стало известно, что еще 108 человек заразились коронавирусом. Стоит отметить, что при этом 44 пациента инфекционного госпиталя выписали. Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 3334 человека, в том числе 208 детей. Выздоровели 1306 человек, к сожалению, 38 пациентов скончались, — отметили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса умерли двое пациентов инфекционного госпиталя. Это 71-летняя женщина и 64-летний мужчина. Ранее, 4 июня, оперштаб сообщил о двух умерших женщинах: одной быдло 34 года, другой — 59 лет.

На данный момент в реанимации находятся 42 человека: на ИВЛ — 15 пациентов.

Отметим, на этой неделе стало известно, что те, кто более коронавирусом в легкой форме, могут наблюдаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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