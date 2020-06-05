«Бродил всю ночь и чуть не замерз»: новосибирец босиком ушел искать убежавшую в лес собаку и потерялся

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:27:55+03:00

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В Советском районе Новосибирска 84-летний мужчина босиком бродил всю ночь по лесу в поисках своей собаки. В какой-то момент сибиряк понял, что заблудился. Из дома он ушел без телефона. Вскоре его хватились родные. Они обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» и спасателям МАСС.

— Ночью, в 00:32 поступила информация от сотрудников отдела полиции, что на территории СНТ «Приморский» потерялся мужчина. Еще вечером он отправился гулять с собакой, но на дачу так и не вернулся. Было известно, что мужчина страдает кратковременной потерей памяти, — рассказали спасатели МАСС.

Спустя 5 часов, мужчину нашли: он был у Обского моря. Выяснилось, что пока сибиряк искал собаку, на улице стемнело и он заблудился. Бродя по лесу, он потерял шлепанцы и ходил босиком. Только ближе к утру, когда начало рассветать, ему удалось выйти на дорогу, где его нашли поисковики.

В помощи врачей сибиряк не нуждался и был передан родным.

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