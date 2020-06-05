В Новосибирской области от коронавируса умерли женщина и мужчина

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:16:50+03:00

В Новосибирской области от коронавируса умерли мужчина и женщина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 июня, стало известно еще о двух умерших от коронавируса в Новосибирской области. Известно, что скончавшиеся 64-летний мужчина и 71-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Общее количество умерших от коронавируса составило 38 человек, — рассказали в оперштабе. — За последние сутки инфекция обнаружена еще у 108 человек. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе — 3334, в том числе 208 детей. 1306 человек выздоровели.

Сейчас в реанимации находится 42 человека, к аппарату ИВЛ подключены 15 пациентов.

Напомним, накануне стало известно о двух умерших от коронавируса женщинах: одной было 34 года, второй 59 лет.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Он был продлен до конца июня. В общественных местах нужно быть в масках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU