В Новосибирской области от коронавируса умерли женщина и мужчина
В пятницу, 5 июня, стало известно еще о двух умерших от коронавируса в Новосибирской области. Известно, что скончавшиеся 64-летний мужчина и 71-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.
— Общее количество умерших от коронавируса составило 38 человек, — рассказали в оперштабе. — За последние сутки инфекция обнаружена еще у 108 человек. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе — 3334, в том числе 208 детей. 1306 человек выздоровели.
Сейчас в реанимации находится 42 человека, к аппарату ИВЛ подключены 15 пациентов.
Напомним, накануне стало известно о двух умерших от коронавируса женщинах: одной было 34 года, второй 59 лет.
В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Он был продлен до конца июня. В общественных местах нужно быть в масках.
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ИСТОЧНИК KP.RU