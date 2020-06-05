2020-06-05T07:09:58+03:00
Общество

После аварии новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали, перекрыв две полосы

На месте ДТП приехали друзья пострадавших с кальяном
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали после аварии.Новосибирцы устроили тусовку на Ипподромской магистрали после аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Компания молодых людей после ДТП устроила тусовку на Ипподромской магистрали. К пострадавшим приехали друзья с кальяном. В общей сложности на магистрали столпилось около 10 человек и несколько машин, помимо тех, что попали в аварию. Так молодежь ждала, пока приедут сотрудники ДПС. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Автомобилистов и прохожих возмутила тусовка, которая мешала нормально проехать по магистрали.

— По магистрали несколько часов гуляли молодые люди и девушки, курили кальян, весело отдыхали. Иногда по очереди бегали через две полосы в кусты, чтобы справить нужду, — рассказал очевидец в группу «АСТ-54».

В ГИБДД объяснили, что грозит молодежи за нарушение ПДД. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГИБДД объяснили, что грозит молодежи за нарушение ПДД.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Один из участников тусовки рассказал, что им пришлось долго ждать ДПС, так как один из участников аварии, девушка, не хотела признавать вину.

КП-Новосибирск уточнила в ГИБДД, что будет молодежи за такую тусовку.

— На магистралях запрещена остановка, кроме вынужденной, например, если сломался автомобиль. Тогда нужно рядом выставить знак аварийной остановки. Заявок о том, что в этом месте случилось ДТП, нам не поступало. Остановка в неположенном месте с препятствием для движения других автомобилей, согласно административному кодексу РФ, наказывается штрафом в 2 тысячи рублей, — объяснил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Молодые люди столпили машины на магистрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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