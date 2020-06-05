Базовые требования к паролям игнорируют почти 80% российских компаний

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:25:03+03:00

Около 80% компаний не соблюдают основных правил парольной защиты. Об этом говорит исследование, которое провела компания «Ростелеком-Солар», дочерняя структура ПАО «Ростелеком»

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Самой распространенной ошибкой, выявленной при внешнем тестировании на проникновение, оказались пароли, установленные по умолчанию, слабые и легко подбираемые пароли пользовательских учетных записей (например, «admin/admin», «admin/12345» и похожие), а также отсутствие блокировок учетных записей.

- Сотрудникам компаний следует помнить о том, что ненадежные пароли могут привести к утечке критически важных для организации конфиденциальных данных. Особенно опасно то, что со стороны злоумышленников для этого часто даже не требуется специальных технических средств.Основная причина, которая приводит к таким проблемам, - это человеческий фактор, потому что многие обладают недостаточной киберграмотностью и даже не задумываются о последствиях своих решений, - уточнил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Еще одна из часто встречающихся ошибок - хранение учетных данных на общедоступных ресурсах в корпоративной сети или на самих ПК. Например, сотрудники записывают пароли в текстовых файлах. Если в такой ситуации злоумышленник попадает на машину пользователя и находит документ, он получает управление привилегированными учетными записями.

По мнению экспертов компании, решить проблему можно введением двухфакторной аутентификации пользователей. Более доступный вариант- обучение сотрудников основам кибергигиены: объяснение правил создания надежных паролей и их безопасного хранения.