2020-06-05T06:07:19+03:00
Общество

«Мрачновато получилось»: показываем, как будет выглядеть театр Афанасьева после реконструкции

Дизайн-проект новосибирцы оценили неоднозначно
Надежда РЫЖКИНА
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Так будет выглядеть зрительный зал после реконструкции. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14Так будет выглядеть зрительный зал после реконструкции. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14
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В Новосибирске начался первый этап реконструкции театра Афанасьева. После этого он переедет на новое место. Об этом сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Прошел аукцион на первый этап работ по реконструкции здания. По итогам аукциона контракт выиграл ООО «Строитель». Начинаются работы первого этапа реконструкции здания, — написала Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

Помещение оформят в светлых и изумрудных тонах. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14

Помещение оформят в светлых и изумрудных тонах. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14

Она также поделилась фотографиями, как будет выглядеть новый театр изнутри. Зал и вестибюль оформят в белых и изумрудных тонах. Новосибирцы неоднозначно отнеслись к дизайн-проекту:

— Симпатичный проект! Пусть все получится!

— Ну дело доброе. Хотя картинки мрачноваты, и как-то на зал прощания похоже.

— Дом Актера и Филармония в одном проекте. Скучно, — написали они в комментариях.

Анна Терешкова ответила, почему было выбрано именно такое оформление:

— Афанасьев сам решал, ему там и работать, — сказала она подписчикам.

Впрочем, такой дизайн нравится не всем. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14

Впрочем, такой дизайн нравится не всем. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14

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ИСТОЧНИК KP.RU

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