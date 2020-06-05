«Мрачновато получилось»: показываем, как будет выглядеть театр Афанасьева после реконструкции
В Новосибирске начался первый этап реконструкции театра Афанасьева. После этого он переедет на новое место. Об этом сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
— Прошел аукцион на первый этап работ по реконструкции здания. По итогам аукциона контракт выиграл ООО «Строитель». Начинаются работы первого этапа реконструкции здания, — написала Анна Терешкова на своей странице в Facebook.
Помещение оформят в светлых и изумрудных тонах. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14
Она также поделилась фотографиями, как будет выглядеть новый театр изнутри. Зал и вестибюль оформят в белых и изумрудных тонах. Новосибирцы неоднозначно отнеслись к дизайн-проекту:
— Симпатичный проект! Пусть все получится!
— Ну дело доброе. Хотя картинки мрачноваты, и как-то на зал прощания похоже.
— Дом Актера и Филармония в одном проекте. Скучно, — написали они в комментариях.
Анна Терешкова ответила, почему было выбрано именно такое оформление:
— Афанасьев сам решал, ему там и работать, — сказала она подписчикам.
Впрочем, такой дизайн нравится не всем. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14
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ИСТОЧНИК KP.RU