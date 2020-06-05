2020-06-05T05:41:50+03:00
Происшествия

Появилось видео тройного ДТП в Новосибирске, в котором пострадали женщины

Один из водителей выскочил из машины и бросился на помощь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Один из автомобилей не предоставил преимущество другому на перекрестке. Фото: «АСТ-54»Один из автомобилей не предоставил преимущество другому на перекрестке. Фото: «АСТ-54»
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В соцсети появилось видео ДТП, в котором столкнулись три машины: одна — перевернулась. В аварии пострадали 2 женщины. Момент столкновения снял видеорегистратор, установленный в одной из машин.

На кадрах видно, что одна машина поворачивает налево на перекрестке, в это время в нее врезается автомобиль, который едет прямо, после столкновения он перевернулся. А вторую иномарку отбросило на мимо проезжающую по соседней полосе. Из нее выскочил водитель и бросился на помощь.

— Молодец парень, побежал помогать, а не повреждения своего авто смотреть, как это обычно бывает, — отметили подписчики паблика «АСТ-54, где опубликовано видео с места аварии.

Напомним, ДТП произошло 4 июня в Заельцовском районе. На пересечении улиц Георгия Колонды и Лебедевского столкнулись три Тойоты — минивэн Wish и седаны Premio и Cresta. В результате удара, минивэн опрокинулся и оказался лежать на боку. Как сообщили в полиции, в ДТП пострадали две женщины.

Появилось видео тройного ДТП в Новосибирске, в котором пострадали две женщины.

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По предварительным данным, в ДТП пострадали 2 женщины. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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