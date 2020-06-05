2020-06-05T04:24:06+03:00
Общество

«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра

Сибиряки недоумевали, почему буренки в городе, а не на пастбище
Надежда РЫЖКИНА
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Стадо буренок заметили возле торгового центра. Фото: «КСМ и Березовое»Стадо буренок заметили возле торгового центра. Фото: «КСМ и Березовое»
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Жители Первомайского района увидели стадо коров, вот только не на пастбище, как полагается. Буренки вальяжно шли по улице Одоевского мимо высоток прямо к торговому центру. Один из очевидцев сфотографировал необычных прохожих.

— Обнаружены потеряшки. С виду ухоженные. Ищем передержку, — написал подписчик группы «КСМ и Березовое».

Новосибирцев позабавило объявление, но были и те, кто всерьез готов был забрать коров себе.

Подписчики рассказали, что обычно коровы пасутся в лему неподалеку. Фото: «КСМ и Березовое»

Подписчики рассказали, что обычно коровы пасутся в лему неподалеку. Фото: «КСМ и Березовое»

— Девки в магазин пошли, — шутили подписчики паблика.

— Осторожно там ходите. Есть следы их пребывания у остановки. Смотрите под ноги! — предупредили другие.

— Я бы взяла одну, только ту, что молочко дает, — предложила в комментариях сибирячка.

Позже выяснилось, как буренки оказались у торгового центра. Оказалось, что рядом с ним находится частный сектор и лес. Буренок привел пастух, просто он не попал в кадр.

Напомним, в город к людям приходят не только буренки, но и дикие звери, так, например, лось прогуливался на спортплощадке новой школы в Светлом, а в Искитиме около детского городка скакала косуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра
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