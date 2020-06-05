«Девки в магазин пошли»: новосибирцев позабавило стадо коров, пришедших пастись у торгового центра
Жители Первомайского района увидели стадо коров, вот только не на пастбище, как полагается. Буренки вальяжно шли по улице Одоевского мимо высоток прямо к торговому центру. Один из очевидцев сфотографировал необычных прохожих.
— Обнаружены потеряшки. С виду ухоженные. Ищем передержку, — написал подписчик группы «КСМ и Березовое».
Новосибирцев позабавило объявление, но были и те, кто всерьез готов был забрать коров себе.
Подписчики рассказали, что обычно коровы пасутся в лему неподалеку. Фото: «КСМ и Березовое»
— Девки в магазин пошли, — шутили подписчики паблика.
— Осторожно там ходите. Есть следы их пребывания у остановки. Смотрите под ноги! — предупредили другие.
— Я бы взяла одну, только ту, что молочко дает, — предложила в комментариях сибирячка.
Позже выяснилось, как буренки оказались у торгового центра. Оказалось, что рядом с ним находится частный сектор и лес. Буренок привел пастух, просто он не попал в кадр.
Напомним, в город к людям приходят не только буренки, но и дикие звери, так, например, лось прогуливался на спортплощадке новой школы в Светлом, а в Искитиме около детского городка скакала косуля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вот и первый ученик»: на спортивной площадке у новой школы прогуливался лось
Местные жители побоялись подходить к нему близко, они сфотографировали его издалека (подробнее)
«Ее напугал товарный поезд»: гуляющая на детской площадке косуля удивила жителей пятиэтажки
Очевидцы рассказали, что животное видели в разных районах Искитима(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU