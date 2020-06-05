2020-06-05T03:58:01+03:00
Общество

«Подайте лестницу, мы задыхаемся»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме

Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе 12 детей
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске загорелась квартира на четвертом этаже. Фото: стоп-кадрВ Новосибирске загорелась квартира на четвертом этаже. Фото: стоп-кадр
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В пятницу, 5 июня, в Ленинском районе в доме на пересечении улиц Титова и Римского-Корсакова загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщают очевидцы.

— Информации о пострадавших не поступало. Подробности возгорания выясняются. На месте работают пожарные, — сообщает группа АСТ-54.

По словам очевидцев на тушение приехали семь пожарных машин.

— Я не во дворе ехала. Вдоль дороги много пожарных машин было. И еще одна машина пожарных и скорой навстречу мне ехала, — рассказала КП-Новосибирск Олеся.

Еще один очевидец по имени Сергей рассказал, что соседи выбежали на балкон и кричали о помощи.

- Люди с окон кричали, чтобы им подали лестницу, они задыхались, но в первую очередь лестницу подняли к горящей квартире, - рассказал КП-Новосибирск мужчина.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— Из здания эвакуированы 30 человек, из них 12 детей, при помощи спасательных устройств. Предварительно пострадавших нет. Предварительно горели домашние вещи и мебель в одной из комнат. Причина пожара, виновные лицо и материальный ущерб устанавливаются дознавателями МЧС, — рассказали в ведомстве.

Напомним, на этой неделе в Новосибирске произошел крупный пожар — в Заельцовском районе Новосибирска загорелась шиномонтажка. Густой черный дым было видно в разных районах города. На тушение пожара приехали более 10 машин.

В Новосибирске загорелась квартира в жилом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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