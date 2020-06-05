Погода в Новосибирске на 5 июня 2020 года: достаем куртки и зонты

5 Июнь 2020 2020-06-05T03:39:30+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 5 июня 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 5 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске 5 июня 2020 года: в городе похолодает, весь день будет лить дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +12-14 градусов, ночью — +4-6 градусов. Будет облачно с небольшим, а местами умеренным дождем. Ветер северный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В области будет примерно так же: температура ночью 5 июня составит +2-7, при прояснениях заморозки до -2. Температура днем +12-17 градусов. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, по востоку — местами умеренные. Ночью и утром местами туманы, северо-западный ветер 5-1 метров в секунду, местами возможны порывы до 16.

Похожий прогноз дает «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске днем ожидается максимум +9-12 градусов, а также небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU