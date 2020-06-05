2020-06-05T03:00:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В регионе коронавирусом заболели более трех тысяч человек.В регионе коронавирусом заболели более трех тысяч человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

По данным оперштаба регионального правительства в регионе коронавирусом заболели 3226 человек: где есть зараженные, покажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

— 187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ, — говорится в сообщении оперштаба.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах области.

Какова ситуация в области можно посмотреть на карте распространения коронавируса.

Какова ситуация в области можно посмотреть на карте распространения коронавируса.

В четверг, 5 июня, стало известно еще о двух умерших от коронавируса. Обе женщины, одной было 34 года, второй — 59 лет. Число скончавшихся от коронавируса достигло 36 человек.

Напомним, в области действует режим самоизоляции и масочный режим. Некоторые ограничительные меры смягчили, например, разрешили гулять в парках, а еще тем, кто болеет коронавирусом в легкой степени разрешили наблюдаться дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на 5 июня 2020 года: достаем куртки и зонты
«Подайте лестницу, мы задыхаемся»: в Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирск придет похолодание до -2 градусов
120 новосибирских школ получили «сухпайки» для учеников
Сибиряки не захотели переплачивать за воду и подали в суд на коммунальщиков
В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок
В Новосибирской области с января по апрель пневмонией заболели 4439 человек
«Хватит на месяц бесперебойной работы»: в больницах области проверили запасы средств защиты для врачей
«Стекла выбиты, колеса вырваны»: под Новосибирском столкнулись минивэн и грузовик
Репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото
Кинофестиваль «Горький fest» состоится, несмотря на коронавирус
Банда подростков из Новосибирска обокрала Католический центр
По поручению губернатора начался второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке
«Боль такая, что ноги опухли!»: балерины показали «Лебединое озеро» на тротуаре
На сибиряка, который снес дом соседей и оставил две семьи с детьми без жилья, завели уголовное дело
«Заметил зеленый отблеск в мясе»: новосибирец чуть не накормил кота стеклом
«Боюсь, что все рухнет!»: семья с ребенком-инвалидом застряла в доме на обрыве
«Маска — это не мода, а вежливость»: вирусолог рассказал, как изменится жизнь после пандемии
Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование новосибирской строительной компании
В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 104 человек
«Пролезла только голова»: семилетний мальчик застрял в воротах
«Пробило насквозь, в полу застряла пуля»: под Новосибирском расстреляли «ГАЗель» с людьми
Собак прогнали, детей защитили