Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

5 Июнь 2020 2020-06-05T03:00:26+03:00

В регионе коронавирусом заболели более трех тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие

Изменить размер текста: A A

По данным оперштаба регионального правительства в регионе коронавирусом заболели 3226 человек: где есть зараженные, покажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

— 187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ, — говорится в сообщении оперштаба.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах области.

Какова ситуация в области можно посмотреть на карте распространения коронавируса.

В четверг, 5 июня, стало известно еще о двух умерших от коронавируса. Обе женщины, одной было 34 года, второй — 59 лет. Число скончавшихся от коронавируса достигло 36 человек.

Напомним, в области действует режим самоизоляции и масочный режим. Некоторые ограничительные меры смягчили, например, разрешили гулять в парках, а еще тем, кто болеет коронавирусом в легкой степени разрешили наблюдаться дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU