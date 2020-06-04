В Новосибирск придет похолодание до -2 градусов

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:00:03+03:00

По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься ниже нуля. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Несмотря на то, что к концу уже подходит первая неделя лета, в Новосибирске ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься ниже нуля.

— Пятого июня в Новосибирской области при прояснениях сохранятся заморозки до 0, -2 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Днем температура воздуха будет составлять 12-14 градусов, ночью 4-6. В этот день ожидается облачность, местами возможен умеренный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 742-745 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью пятого мая температура воздуха будет достигать 6-8 градусов, днем 10-13 градусов. Также сообщается об облачности и небольшом дожде. Скорость ветра будет составлять 1,8-2,8 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU