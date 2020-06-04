120 новосибирских школ получили «сухпайки» для учеников

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:41:15+03:00

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, скольким школам в городе уже выдали продуктовые наборы для детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлый месяц такие наборы должны были получить 270 школ

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В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, скольким школам в городе уже выдали продуктовые наборы для детей. Оказалось, что «сухпайки» для льготников получила только половина образовательных учреждений.

— Департаментом образования мэрии города Новосибирска ведется мониторинг выдачи продуктовых наборов. В настоящее время полностью выданы продуктовые наборы за май в 120 общеобразовательных организациях из 207, — пояснили департаменте в ответ на запрос издания ЧС-ИНФО.

В департаменте также отметили, что отвечает за выдачу этих продуктов руководитель образовательной организации. И именно на нем лежит ответственность за формирование наборов в соответствии с примерным составом, определенным в документах. Кроме того, именно руководитель составляет график выдачи и осведомляет о нем родителей.

Напомним, продуктовые наборы выдаются семьям школьников, которые питались в столовых бесплатно или на льготных условиях. Получать такие «сухпайки» дети должны конца года, поскольку дистанционное обучение продлится до последнего учебного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU