Боевик, обстрелявший здание ФСБ в Дагестане, выходит на свободу

5 Июнь 2020 2020-06-04T20:49:28+03:00

Он был осужден сразу по шести статьям уголовного кодекса и провел в заключении девять лет

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Из новосибирской колонии строгого режима (ИК-18) готовится выйти террорист, обстрелявший здание ФСБ в Дербенте. 30-летний Фахрудин Тахмезов провел в заключении 9 лет. В лагерь боевиков он попал будучи студентом юрфака. Кстати, в вуз он поступил в 15 лет — школу закончил экстерном. Но «вундеркинду» не хотелось зубрить Уголовный кодекс. Он сначала связался с плохой компанией, а потом ушел в лес, где разбили палаточный лагерь террористы.

— Жил в палатке там, это где-то в километре от города. Занимался тем, что разбирал-собирал автоматы. Ни телефона, ни ноутбука — техника была запрещена, по ней могли вычислить, — рассказал КП-Новосибирск Фахрудин Тахмезов. Также он добавил, что раскаялся.

Тахмезов — не типичный террорист, он из известной семьи юристов. Его дед был председателем суда, отец — известный в Дербенте нотариус. Никто из родни не ожидал такой выходки от студента. В мае 2011 года он попал в бандгруппу под руководством полевого командира Шерифа Ахмедова. А в августе он вместе с другими бандитами обстреляли из автоматов здание отдела УФСБ России по Республике Дагестан. В ходе преследования нападавших сотрудниками полиции Тахмезов был ранен. Сдаться силовикам его уговорил отец. Боевика судили сразу по шести статьям уголовного кодекса: вымогательство, угон, незаконное проникновение в жилище, незаконное приобретение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и бандитизм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783164" frameborder="0"></iframe> Дербентский стрелок готовится выйти из тюрьмы.Виктория МИНАЕВА, Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU