Сибиряки не захотели переплачивать за воду и подали в суд на коммунальщиков

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:03:18+03:00

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Жильцы общежития № 3 в Новосибирском научном центре выиграли суд у областного департамента по тарифам. Сибиряки добивались отмены одного из пунктов приказа департамента из-за которого они переплачивали за воду.

В соответствии с этим приказом, изданным в 2012 году, жильцы общежитий платили за воду по нормативам для многоквартирных домов, хотя имели в своем распоряжении комнаты площадью около восьми квадратных метров, оборудованные только раковинами и общими с соседями туалетами. Двое жильцов с таким положением дел мириться не захотели и решили судиться.

Началась вся эта история в Советском районном суде, куда управляющая компания обратилась с заявлением о взыскании с Сергея Прокопьева около 50 тысяч рублей долга за услуги ЖКХ и пени. Суд постановил задолженность взыскать, но сибиряк, из принципа не плативший за коммуналку с 2014 год, с таким решением суда был не согласен. И подал иск на департамент по тарифам Новосибирской области, который и издал приказ, согласно которому коммунальщики взимали с жильцов повышенную плату. Все дело в том, что в документе объединили жилые помещения, в том числе общежития квартирного и секционного типа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами и нормативы для них выставили одинаковые. Что, по сути, сильно расходится с реальным положением вещей. Кроме того, в общежитии был установлен счетчик, и жильцы недоумевали вдвойне: почему же при его наличии плату с них берут не по его показателям. Ведь нормативы, указанные в документе, превышают показания прибора учета примерно в 2,5 раза.

Тогда Сергей Прокопьев и еще один жилец общежития Владимир Ажеганов стали доказывать, что их общежитие — коридорного типа, а не квартирного или секционного.

— В феврале Новосибирский областной суд удовлетворил иск Прокопьева и Ажеганова и признал пункт приказа департамента по тарифам противоречащим федеральному законодательству с даты обращения истцов в суд, — рассказал изданию «Навигатор» юрист Евгений Балыбин, представлявший интересы жильцов общежитий на многочисленных заседаниях судов.

А уже Пятый апелляционный суд признал приказ департамента незаконным и не подлежащим применению с момента издания.

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