В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок
Вечером 4 июня в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате ДТП одна из машин опрокинулась и осталась лежать на боку.
— На пересечении улиц Георгия Колонды и Лебедевского столкнулись три Тойоты — минивэн Wish и седаны Premio и Cresta. В результате удара, минивэн опрокинулся и оказался лежать на боку, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте.
Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительным данным в аварии пострадали две женщины. Очевидцы событий в соцсетях сообщают о том, что к месту ДТП приехала машина скорой помощи.На месте аварии работает экипаж ДПС, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ДТП, случившемся сегодня на трассе под Новосибирском. На участке дороги около села Прокудское столкнулись минивэн и грузовик, по предварительным данным в аварии пострадал мужчина, который был за рулем минивэна.
В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Стекла выбиты, колеса вырваны»: под Новосибирском столкнулись минивэн и грузовик
На месте работает экипаж ДПС (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU