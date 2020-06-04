4 Июнь 2020 2020-06-04T19:18:24+03:00

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Вечером 4 июня в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате ДТП одна из машин опрокинулась и осталась лежать на боку.

— На пересечении улиц Георгия Колонды и Лебедевского столкнулись три Тойоты — минивэн Wish и седаны Premio и Cresta. В результате удара, минивэн опрокинулся и оказался лежать на боку, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте.

Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительным данным в аварии пострадали две женщины. Очевидцы событий в соцсетях сообщают о том, что к месту ДТП приехала машина скорой помощи.На месте аварии работает экипаж ДПС, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ДТП, случившемся сегодня на трассе под Новосибирском. На участке дороги около села Прокудское столкнулись минивэн и грузовик, по предварительным данным в аварии пострадал мужчина, который был за рулем минивэна.

В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок.

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ИСТОЧНИК KP.RU