2020-06-04T19:18:24+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок

По предварительным данным, в ДТП пострадали 2 женщины
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Вечером 4 июня в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. Фото: "АСТ-54"Вечером 4 июня в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Вечером 4 июня в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате ДТП одна из машин опрокинулась и осталась лежать на боку.

— На пересечении улиц Георгия Колонды и Лебедевского столкнулись три Тойоты — минивэн Wish и седаны Premio и Cresta. В результате удара, минивэн опрокинулся и оказался лежать на боку, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте.

Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительным данным в аварии пострадали две женщины. Очевидцы событий в соцсетях сообщают о том, что к месту ДТП приехала машина скорой помощи.На месте аварии работает экипаж ДПС, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ДТП, случившемся сегодня на трассе под Новосибирском. На участке дороги около села Прокудское столкнулись минивэн и грузовик, по предварительным данным в аварии пострадал мужчина, который был за рулем минивэна.

В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стекла выбиты, колеса вырваны»: под Новосибирском столкнулись минивэн и грузовик

На месте работает экипаж ДПС (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряки не захотели переплачивать за воду и подали в суд на коммунальщиков
В Новосибирске столкнулись три иномарки: одна перевернулась на бок
В Новосибирской области с января по апрель пневмонией заболели 4439 человек
«Хватит на месяц бесперебойной работы»: в больницах области проверили запасы средств защиты для врачей
«Стекла выбиты, колеса вырваны»: под Новосибирском столкнулись минивэн и грузовик
Репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото
Кинофестиваль «Горький fest» состоится, несмотря на коронавирус
Банда подростков из Новосибирска обокрала Католический центр
По поручению губернатора начался второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке
«Боль такая, что ноги опухли!»: балерины показали «Лебединое озеро» на тротуаре
На сибиряка, который снес дом соседей и оставил две семьи с детьми без жилья, завели уголовное дело
«Заметил зеленый отблеск в мясе»: новосибирец чуть не накормил кота стеклом
«Боюсь, что все рухнет!»: семья с ребенком-инвалидом застряла в доме на обрыве
«Маска — это не мода, а вежливость»: вирусолог рассказал, как изменится жизнь после пандемии
Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование новосибирской строительной компании
В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 104 человек
«Пролезла только голова»: семилетний мальчик застрял в воротах
«Пробило насквозь, в полу застряла пуля»: под Новосибирском расстреляли «ГАЗель» с людьми
Собак прогнали, детей защитили