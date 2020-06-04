2020-06-04T17:13:52+03:00
Происшествия

«Стекла выбиты, колеса вырваны»: под Новосибирском столкнулись минивэн и грузовик

На месте работает экипаж ДПС
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54.Под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54.
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На трассе под Новосибирском произошло ДТП. На участке дороги, недалеко от села Прокудское столкнулись минивэн и тягач с полуприцепом.

— Из-за сильного удара у Тойоты буквально вырвало колеса, а вся передняя часть просто превратилась в металлолом. Кузов повело, стекла оказались выбиты, а самого водителя зажало в салоне. Грузовик же съехал с трассы в кювет. На месте работают спецслужбы, перед аварией образовалась огромная пробка в направлении Коченево, — цитирует очевидцев случившегося паблик Вконтакте «АСТ-54».

Из-за аварии на трассе собралась пробка. Фото: "АСТ-54"

Из-за аварии на трассе собралась пробка. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такая авария действительно происходила.

— Авария произошла около половины пятого вечера. Минивэн ехал по направлению из Новсибиирска в сторону Коченево. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. По предварительно информации, в ДТП пострадал мужчина, который был за рулем минивэна. На месте работает экипаж ДПС, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, — пояснили в МВД.

Под Новосибирском столкнулись минивэн и грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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