2020-06-04T14:38:44+03:00
Общество

Кинофестиваль «Горький fest» состоится, несмотря на коронавирус

Тем не менее, мероприятие пройдет при соблюдении всех санитарных мер и требований
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру.В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру. Многие общественные мероприятия оказались под угрозой из-за непростой эпидемиологической ситуации. К примеру, под вопросом оказался и фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Люди уже успели испугаться, что в этом году они останутся без бесплатных кинопоказов и встреч со знаменитостями. Но организаторы публику успокоили: фестиваль все же пройдет, заявки на него уже принимаются на официальном сайте мероприятия.

— В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, — цитирует президента кинофестиваля Михаила Пореченкова сайт kp.ru.

По словам генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой, точные даты проведения его будут озвучены чуть позже. Она также подчеркнула, что все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении всех санитарных мер и требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кинофестиваль «Горький fest» состоится, несмотря на коронавирус
Банда подростков из Новосибирска обокрала Католический центр
По поручению губернатора начался второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке
«Боль такая, что ноги опухли!»: балерины показали «Лебединое озеро» на тротуаре
На сибиряка, который снес дом соседей и оставил две семьи с детьми без жилья, завели уголовное дело
«Заметил зеленый отблеск в мясе»: новосибирец чуть не накормил кота стеклом
«Боюсь, что все рухнет!»: семья с ребенком-инвалидом застряла в доме на обрыве
«Маска — это не мода, а вежливость»: вирусолог рассказал, как изменится жизнь после пандемии
Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование новосибирской строительной компании
В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 104 человек
«Пролезла только голова»: семилетний мальчик застрял в воротах
«Пробило насквозь, в полу застряла пуля»: под Новосибирском расстреляли «ГАЗель» с людьми
Собак прогнали, детей защитили