Кинофестиваль «Горький fest» состоится, несмотря на коронавирус

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:38:44+03:00

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем не менее, мероприятие пройдет при соблюдении всех санитарных мер и требований

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В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру. Многие общественные мероприятия оказались под угрозой из-за непростой эпидемиологической ситуации. К примеру, под вопросом оказался и фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Люди уже успели испугаться, что в этом году они останутся без бесплатных кинопоказов и встреч со знаменитостями. Но организаторы публику успокоили: фестиваль все же пройдет, заявки на него уже принимаются на официальном сайте мероприятия.

— В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, — цитирует президента кинофестиваля Михаила Пореченкова сайт kp.ru.

По словам генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой, точные даты проведения его будут озвучены чуть позже. Она также подчеркнула, что все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении всех санитарных мер и требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU