Банда подростков из Новосибирска обокрала Католический центр

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:41:08+03:00

В Новосибирске банда из семи подростков 16-17 лет обворовала Католический центр, супермаркет и ограбила двух сверстников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Новосибирске банда из семи подростков 16-17 лет обворовала Католический центр, супермаркет и ограбила двух сверстников. Всего они наворовали вещей более, чем на 480 тысяч рублей.

— По версии следствия, в 2019 году подростки Заельцовском, Кировском и Ленинском районах Новосибирска украли два мотоцикла, вещи людей из машин и велосипеды из гаража религиозной организации Католический центр «Каритас» Преображенской Епархии в Новосибирске. Кроме того, из двух супермаркетов они украли алкоголь и сигареты. Кроме того, у двух сверстников подростки открыто, с применением насилия, похитили сотовые телефоны и деньги, — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

Всего общая сумма похищенного превышает 480 рублей. Преступление расследовали в первом отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия каждого подростки обвиняются в совершении ряда краж (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), грабежей (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ). Рассматривать это дело в Кировском районном суде.

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