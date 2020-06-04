Репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: лучшие фото
В четверг, 4 июня, в «Толмачево» прошла первая репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
Впервые в параде Победы примет участие женская колонна. Фото: пресс-служба ЦВО
В тренировке приняли участие 20 парадных расчетов войск ЦВО, соединения противовоздушной обороны, а также других силовых структур и ведомств.
- Участники отработали соблюдение интервалов и дистанций, слаженность парадного строя во время движения. Репетиция проходила с соблюдением сценария проведения торжественного мероприятия. Руководил тренировкой заместитель командующего 41 общевойсковой армией Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
Первая тренировка проходила в закрытом режиме. Фото: пресс-служба ЦВО
При подготовке к проведению парада военнослужащие проходят обязательный медосмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, продезинфицировали.
На первой тренировке отрабатывали построение, а 8 июня будет тренировка техники. Фото: пресс-служба ЦВО.
Генеральная репетиция парада пройдет 20 июня в центре города.
Парад Победы состоится 24 июня в 10.00 по местному времени на главной площади Новосибирска.
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