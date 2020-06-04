По поручению губернатора начался второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:09:11+03:00

Поручение было дано в ходе поездки в Советский район.

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«Гимназия №3» в Академгородке входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры, реализующихся в рамках развития Новосибирского научного центра.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт 5 июня даст старт сноса старого здания гимназии, которое было построено еще в 1958 году. Это будет начало второго этапа по возведению нового здания для гимназии. Такое поручение дал губернатор Андрей Травников.

Новая гимназия позволит обучать в комфортных условиях вдвое больше детей, чем раньше. Если старое здание было способно принять 550 учеников, то новое будет рассчитано на 1100 гимназистов. В нем будет несколько спортивных залов, актовый зал и столовая. Само здание будет разной этажности (от 2 до 4 этажей).

Строительство гимназии ведется в рамках государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». На строительство из бюджета региона в 2020 году направлены дополнительные средства – 150 млн рублей.

Закончить строительство планируется в 2022 году.

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