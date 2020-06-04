На сибиряка, который снес дом соседей и оставил две семьи с детьми без жилья, завели уголовное дело

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:38:16+03:00

На мужчину, который самовольно снес дом своих соседей, завели уголовное дело. Фото: СУ СК по НСО

На такой поступок мужчина решился, будучи уверенным, что соседский дом стоит на его участке

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На мужчину, который самовольно снес дом своих соседей, завели уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия и самоуправство. Напомним, к таким радикальным методам сибиряк решил прибегнуть, поскольку был уверен, что на его земельном участке стоит чужой дом.

— Семейная пара приобрела земельный участок в дачном поселке Мочище под Новосибирском 17 марта 2020 года . Пока супруги устраивались на новом месте, глава семейства обнаружил, что на их новом участке стоит дом, находящийся в муниципальной собственности. Там проживали две семьи с детьми, одна из которых — по договору социального найма. Мужчина не раз пытался выселить жильцов, а 15 мая решил и вовсе самовольно снести жилое помещение, где находились вещи людей. В результате случившегося мэрии города Новосибирска был причинен значительный ущерб, а семьи с детьми лишились крыши над головой, — рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего выясняются. Руководство следственного отдела направил обращение главе Новосибирского района Новосибирской области о выделении пострадавшим семьям жилья в маневренном фонде и оказания им материальной помощи. Кроме того, следователи дадут оценку и действиям Администрации Новосибирского района и мэрии города Новосибирска по факту согласования и продажи указанного земельного участка при наличии обременений.

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По данному факту следователи проводят проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU