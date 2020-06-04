«Боль такая, что ноги опухли!»: балерины показали «Лебединое озеро» на тротуаре

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:18:04+03:00

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Хореографы Полина Хромова и Валерия Чипурина станцевали «Лебединое озеро» у театра оперы и балета. Идея станцевать прямо у входа в театр пришла новосибирцу Василию Баранову.

— Я гулял возле театра, любовался новой подсветкой, и пришло в голову снять что-нибудь про балет. Обратился к профессиональным балеринам, но они отказались. Мне порекомендовали двух преподавателей балета — вот они согласились. Сначала мы провели тест-драйв: танцовщицы попробовали сделать пару па, показалось, что ничего сложного. Но мы ошиблись. Тротуарная плитка совсем не то покрытие, где должны танцевать балерины. Мы делали много дублей, снимали 4 часа, — рассказал КП-Новосибирск автор идеи Василий Баранов.

Даже если кажется, что на видео танцовщицы совсем рядом, в реальности между ними - дистанция в два метра.Фото: кадр из видео

Хореограф Полина Хромова рассказала КП-Новосибирск, с каким сложностями они столкнулись.

— Плитка — покрытие со стыками, каждый перепад ощутимо сказывается на боли в ногах, а еще бетон сам по себе не амортизирует. Долгими прыжками по такому покрытию можно «убить» стопы и колени. Любое движение в сторону — травмоопасно. Ощущения не самые приятные. Боль была такая, будто оттанцевали четыре спектакля подряд. Условия были суровые. Ноги после таких танцев опухли, мы пару дней потом восстанавливались, лежали, — рассказала Полина. — Но мы за любой креатив, у искусства и творчества не должно быть границ.

Девушки руками не касаются друг друга. Фото: стоп-кадр

Съемки проходили 16 мая в 5:30 утра. В это время, объясняет Василий, почти никого нет на улице, а на восходе солнце — красивый мягкий свет.

— Мы выбрали «Танец маленьких лебедей». Его обычно танцуют несколько человек, взявшись за руки, у нас же две балерины, потому что сегодня можно гулять только по двое. И еще на видео кажется, будто девушки танцуют совсем близко и касаются руками. На самом деле между ними всегда остается дистанция в два метра. Несколько кадров снимали на квадрокоптер. И, несмотря на ранний час, все равно проходили люди, фотографировали нас. Мы ловили моменты, когда совсем никого рядом нет, ни прохожих, ни велосипедистов, — объясняет Василий Баранов.

Ролик смонтировали и выпустили через две недели после съемок.

Балет на расстоянии. Новосибирск. Площадь Ленина.Новосибирск. 5:30 утра. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Автор идеи - Василий Баранов; @vasiliy_baranov Режиссёр - Рунар Нуркеев; @rnureke Балерины - Чипурина Лера и Хромова Полина; @vz_lera & @khromova.polina Монтаж - Евгений Куликов и Рунар Нуркеев; @eugene_sibaxe & @rnureke Оператор постановщик - Рунар Нуркеев и Василий Баранов; @rnureke & @vasiliy_baranov

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