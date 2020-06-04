2020-06-04T10:34:11+03:00
Общество

«Заметил зеленый отблеск в мясе»: новосибирец чуть не накормил кота стеклом

Теперь мужчина хочет пожаловаться на производителя корма для животных
Надежда РЫЖКИНА
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Хозяин кота увидел подозрительный зеленый отблеск в желе. Фото: предоставлено героем публикации.Хозяин кота увидел подозрительный зеленый отблеск в желе. Фото: предоставлено героем публикации.
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Житель Новосибирска Дмитрий решил дать коту корм, но его ждал неприятный сюрприз: среди мяса и желе оказались осколки стекла. Фото находки мужчина поделился с КП-Новосибирск.

— У кота миска стояла на полу, я наклонился, стал выдавливать корм из упаковки. И тут заметил зелёные отблески в желе. Было два крупных куска зеленого стекла, не знаю, откуда они там. Я ужасно удивился! Видел в программах по ТВ иногда похожее, что в еде всякую дрянь находили, но с таким столкнулся впервые, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Сибиряк думает обратиться в Роспотребнадзор. Фото: предоставлено героем публикации.

Сибиряк думает обратиться в Роспотребнадзор. Фото: предоставлено героем публикации.

Мужчина заодно проверил и другие упаковки с кормом – к счастью, там было все чисто. На эту пачку он потратил не так много денег, около 20 рублей.

— Я беру коту корм разных марок, а эта марка ни разу не подводила. Слава богу, вовремя увидел и миску убрал.

Хозяин планирует обратиться в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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