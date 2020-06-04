«Заметил зеленый отблеск в мясе»: новосибирец чуть не накормил кота стеклом
Житель Новосибирска Дмитрий решил дать коту корм, но его ждал неприятный сюрприз: среди мяса и желе оказались осколки стекла. Фото находки мужчина поделился с КП-Новосибирск.
— У кота миска стояла на полу, я наклонился, стал выдавливать корм из упаковки. И тут заметил зелёные отблески в желе. Было два крупных куска зеленого стекла, не знаю, откуда они там. Я ужасно удивился! Видел в программах по ТВ иногда похожее, что в еде всякую дрянь находили, но с таким столкнулся впервые, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.
Сибиряк думает обратиться в Роспотребнадзор. Фото: предоставлено героем публикации.
Мужчина заодно проверил и другие упаковки с кормом – к счастью, там было все чисто. На эту пачку он потратил не так много денег, около 20 рублей.
— Я беру коту корм разных марок, а эта марка ни разу не подводила. Слава богу, вовремя увидел и миску убрал.
Хозяин планирует обратиться в Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU