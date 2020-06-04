«Боюсь, что все рухнет!»: семья с ребенком-инвалидом застряла в доме на обрыве

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:06:16+03:00

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Семья с ребенком-инвалидом в Новосибирске застряла в собственном доме № 38 на Владимировском спуске. Выйти оттуда с малышом они не могут: дорогу размыл ливень, и вокруг появился каменистый обрыв.

— У меня 6-летний ребенок с ограниченными физическими возможностями. Он не ходит, мы не можем с ним ни погулять, ни обратиться самостоятельно к врачам, ни съездить на реабилитацию. Если я еще могу сама по камням кое-как спуститься в магазин, то спустить коляску с ребенком мне не под силам, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома Ирина Щукина.

Из-за оврага может рухнуть и сам дом. Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина объяснила, что на ней двойная нагрузка: ее муж — лежачий больной. Недалеко, на улице Перекатной живут ее родственники: отец, брат и 2-летняя племянница, которые иногда приходят помогать, но сейчас возле их дома тоже размыло дорогу. Кроме этого, семья Ирины осталась еще и без водопровода.

— Мы боимся, что овраг осыпется еще больше, и весь дом просто рухнет! Сейчас осталась узкая тропинка между нашим забором и обрывом. Так и приходится жить в страхе на краю, без воды и возможности выйти, — говорит Ирина Щукина.

КП-Новосибирск написала обращение в мэрию с просьбой сказать, будут ли приняты меры для устранения обрыва.

Обрыв у кромки дома в Новосибирске.

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