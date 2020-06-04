«Маска — это не мода, а вежливость»: вирусолог рассказал, как изменится жизнь после пандемии

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:27:38+03:00

Мы узнали, какие привычки, появившиеся в эпоху эпидемии коронавиурса, приживутся и останутся с нами навсегда

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О том, как изменится наша жизнь, когда закончится эпидемия коронавируса, рассказал заместитель директора Института им. Пастера вирусолог Александр Семенов изданию kp.ru.

Так, например, по его мнению, с нами останутся защитные маски.

— Если человек чувствует недомогание, то должен понимать, что может заразить кого-то. Ношение маски в такой ситуации это не мода, а элементарная вежливость, социальная ответственность и уважение к окружающим, — подчеркнул вирусолог в разговоре с изданием kp.ru. — Если человек, хочет себя защитить от инфекции, то он тоже должен носить маску, только другого типа. Их много, у всех разные защитные свойства.

Также по-прежнему с нами останется привычка дезинфицировать купленные в магазине продукты.

— Соблюдать элементарные гигиенические требования очень даже нужно. На самом деле эти нормы такие же, как были до пандемии. Купили фрукты и овощи — помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник. А в том, чтобы дезинфицировать хлеб спиртом, особенно упакованный, я смысла не вижу. Если только у человека невроз на почве эпидемии какой-то развился, — отметило вирусолог.

Также нам придется сохранять социальную дистанцию, так как коронавирусная инфекция передается в основном воздушно-капельным путем.

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ИСТОЧНИК KP.RU