Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование новосибирской строительной компании

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:03:44+03:00

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию ГК «Расцветай» для строительства жилого дома в Москве - «Расцветай в Люблино». Проектное финансирование предоставлено в размере 705 миллионов рублей

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Средства проектного финансирования девелопер направит на строительство многоквартирного жилого дома - «Расцветай в Люблино» на проспекте 40 лет Октября в Москве. Застройщик возведет новостройку высотой 14 этажей на 112 квартир. Дом строится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от Люблинского парка и стадиона «Локомотив». Срок ввода объекта в эксплуатацию - конец 2021 года.

- Сотрудничество Банка ДОМ.РФ и ГК «Расцветай» насчитывает уже несколько совместных проектов. Финансируя объекты застройщика, Банк ДОМ.РФ получил надежного партнера на длительную перспективу, а застройщик - максимально выгодные условия для реализации своих проектов. Проектное финансирование позволяет компании динамично развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств, - рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 28 мая более 35% жилья (5 миллионов 447 тысяч кв. м) в Москве строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 15 миллионов 374 тысячи кв. м жилья.

- Выход на столичный рынок для ГК «Расцветай» - это прежде всего новые возможности, расширение портфеля и географии проектов, а также серьезный шаг в стратегическом развитии компании. Благодаря проектному финансированию от уполномоченного в сфере жилищного строительства банка ГК «Расцветай» сможет чувствовать себя уверено на высококонкурентном столичном рынке, - отметили в пресс-службе застройщика.

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.