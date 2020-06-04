В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 104 человек
За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 104 человек. Стоит отметить, что 27 пациентов инфекционного госпиталя выписали из больницы. Об это рассказали в оперштабе правительства региона.
— Количество заболевших коронавирусом достигло 3226 человек, в том числе 191 ребенок. Общее число выздоровевших — 1262 человека. К сожалению, 36 пациентов скончались, — сообщили в оперштабе.
Еще две пациентки инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за последние сутки. Обе женщины: одной было — 34 года, второй — 59 лет.
В реанимации сейчас находятся 75 человек: на ИВЛ — 24 пациента.
На этой неделе стало известно, что пациентов, у кого болезнь протекает в легкой форме, будут лечить на дому.
Напоминаем, что на территории региона по-прежнему действует масочный режим. За несоблюдение правил полагается штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU