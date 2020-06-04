«Пробило насквозь, в полу застряла пуля»: под Новосибирском расстреляли «Газель» с людьми
В Северном районе Новосибирской области неизвестные расстрелял «ГАЗель» политической партии. Внутри было семь человек. Никто из них не пострадал. Это произошло 3 июня.
О происшествии рассказали те, кто вовремя стрельбы был внутри машины. По словам новосибирцев, они только проехали два рядом стоявших автомобиля, как вдруг раздались выстрелы.
— Мы услышали хлопок. Осмотрели нашу «ГАЗель». Ей насквозь пробили заднюю правую дверь, а в полу автомобиля застряла пуля, — передает их слова сайт партии.
Пассажиры поврежденной машины вызвали полицию. Они успели снять на видео уезжающий с места происшествия автомобиль.
В полиции подтвердили, что заявление о стрельбе к ним поступило.
— 3 июня около 18 часов вечера вблизи села Новотроицк из охотничьего ружья расстреляли «ГАЗель». Задержан 42-летнего житель Куйбышева. Сейчас проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По подозрению задержали 42-летнего мужчину. Фото: сайт партии
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