2020-06-04T08:12:57+03:00
Общество

«Пробило насквозь, в полу застряла пуля»: под Новосибирском расстреляли «Газель» с людьми

В это время в ней ехали семеро человек
Надежда РЫЖКИНА
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Пуля прошла через заднюю дверь машины. Фото: сайт партииПуля прошла через заднюю дверь машины. Фото: сайт партии
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В Северном районе Новосибирской области неизвестные расстрелял «ГАЗель» политической партии. Внутри было семь человек. Никто из них не пострадал. Это произошло 3 июня.

О происшествии рассказали те, кто вовремя стрельбы был внутри машины. По словам новосибирцев, они только проехали два рядом стоявших автомобиля, как вдруг раздались выстрелы.

— Мы услышали хлопок. Осмотрели нашу «ГАЗель». Ей насквозь пробили заднюю правую дверь, а в полу автомобиля застряла пуля, — передает их слова сайт партии.

Пассажиры поврежденной машины вызвали полицию. Они успели снять на видео уезжающий с места происшествия автомобиль.

В полиции подтвердили, что заявление о стрельбе к ним поступило.

— 3 июня около 18 часов вечера вблизи села Новотроицк из охотничьего ружья расстреляли «ГАЗель». Задержан 42-летнего житель Куйбышева. Сейчас проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По подозрению задержали 42-летнего мужчину. Фото: сайт партии

По подозрению задержали 42-летнего мужчину. Фото: сайт партии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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