«Пролезла только голова»: семилетний мальчик застрял в воротах

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:16:20+03:00

Маме сама не смогла освободить из железных прутьев ребенка и вызвала спасателей

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В Ленинском районе Новосибирска 7-летний мальчик просунул голову между железных прутьев ворот и застрял. Мама не смогла помочь ребенку. Женщина вызвала спасателей МАСС.

— 3 июня в 20:22 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок, что на улице Тихвинская в металлическом ограждении застряла голова ребенка. Прибыв на место, спасатели попробовали повернуть голову мальчика и вытащить. Но потом решили отжать прутья с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — рассказали в МАСС.

Несмотря на угрожающий вид огромных инструментов, мальчик не плакал, вел себя спокойно.

Спасатели разжали решетку на пару сантиметров — и ребенок вытащил голову. Позже тем же инструментом прутья ворот вернули в прежнее положение.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

У ребенка застряла голова в прутьях ворот.

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