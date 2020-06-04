«Пролезла только голова»: семилетний мальчик застрял в воротах
В Ленинском районе Новосибирска 7-летний мальчик просунул голову между железных прутьев ворот и застрял. Мама не смогла помочь ребенку. Женщина вызвала спасателей МАСС.
— 3 июня в 20:22 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок, что на улице Тихвинская в металлическом ограждении застряла голова ребенка. Прибыв на место, спасатели попробовали повернуть голову мальчика и вытащить. Но потом решили отжать прутья с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — рассказали в МАСС.
Несмотря на угрожающий вид огромных инструментов, мальчик не плакал, вел себя спокойно.
Спасатели разжали решетку на пару сантиметров — и ребенок вытащил голову. Позже тем же инструментом прутья ворот вернули в прежнее положение.
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У ребенка застряла голова в прутьях ворот.
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