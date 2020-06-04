Собак прогнали, детей защитили
В дежурную часть Агентства позвонила мастер ТСЖ, обслуживающего дом 7 на ул. Ватутина. Женщина сообщила, что жильцы дома регулярно выгуливают собак на детской площадке. И если раньше на замечания по этому поводу собачники реагировали адекватно и уходили, то сегодня они не просто игнорировали просьбы работника товарищества собственников жилья, а дерзко огрызались.
Группа быстрого реагирования ГВАРДИИ приехала к месту вызова и действительно обнаружила на детской площадке и компанию молодых людей, выгуливавших собак и детей с родителями, гуляющих по соседству.
Нарушители были вынуждены подчиниться законному требованию гвардейцев покинуть площадку.
НАША СПРАВКА
Агентство Безопасности ГВАРДИЯ – единственная частная охранная структура, предоставляющая жителям Новосибирска услугу «Безопасный двор». Пользуясь ею, можно решить все вопросы по обеспечению безопасности в подъездах и на придомовой территории, не прибегая к помощи полиции.