2020-06-04T07:52:58+03:00
Происшествия

Собак прогнали, детей защитили

В рамках услуги «Безопасный двор» в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ обращаются с самыми разными проблемами. Накануне гвардейцев попросили выгнать с детской площадки молодых людей, выгуливающих собак
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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В дежурную часть Агентства позвонила мастер ТСЖ, обслуживающего дом 7 на ул. Ватутина. Женщина сообщила, что жильцы дома регулярно выгуливают собак на детской площадке. И если раньше на замечания по этому поводу собачники реагировали адекватно и уходили, то сегодня они не просто игнорировали просьбы работника товарищества собственников жилья, а дерзко огрызались.

Группа быстрого реагирования ГВАРДИИ приехала к месту вызова и действительно обнаружила на детской площадке и компанию молодых людей, выгуливавших собак и детей с родителями, гуляющих по соседству.

Нарушители были вынуждены подчиниться законному требованию гвардейцев покинуть площадку.

НАША СПРАВКА

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ – единственная частная охранная структура, предоставляющая жителям Новосибирска услугу «Безопасный двор». Пользуясь ею, можно решить все вопросы по обеспечению безопасности в подъездах и на придомовой территории, не прибегая к помощи полиции.

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