В Норильск, где объявлен режим ЧС из разлива топлива, вылетели новосибирские спасатели

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:53:22+03:00

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В четверг, 4 июня, новосибирские спасатели вылетели в Норильск. Около 100 сотрудников помогут ликвидировать последствия разлива топлива.

— С собой спасатели везут восемь единиц современной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых работ, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Жить спасатели будут в палаточном городке. С собой они везут запас продуктов и ГСМ на 10 суток.

Напомним, что 29 мая произошла разгерметизация одного из резервуаров с топливом ТЭЦ-3 в Норильске. Оно вылилось на проезжую часть. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

3 июня президент РФ объявил о введении режима ЧС федерального характера на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района в Красноярском крае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783003" frameborder="0"></iframe> Новосибирские спасатели вылетели в Норильск помогать ликвидировать последствия разлива топлива.

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