2020-06-04T07:53:22+03:00
Общество

В Норильск, где объявлен режим ЧС из разлива топлива, вылетели новосибирские спасатели

Ликвидировать последствия аварии будут 100 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирские спасатели вылетели помогать ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиНовосибирские спасатели вылетели помогать ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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В четверг, 4 июня, новосибирские спасатели вылетели в Норильск. Около 100 сотрудников помогут ликвидировать последствия разлива топлива.

— С собой спасатели везут восемь единиц современной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых работ, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Жить спасатели будут в палаточном городке. С собой они везут запас продуктов и ГСМ на 10 суток.

Напомним, что 29 мая произошла разгерметизация одного из резервуаров с топливом ТЭЦ-3 в Норильске. Оно вылилось на проезжую часть. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

3 июня президент РФ объявил о введении режима ЧС федерального характера на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района в Красноярском крае.

Новосибирские спасатели вылетели в Норильск помогать ликвидировать последствия разлива топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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