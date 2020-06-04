В Норильск, где объявлен режим ЧС из разлива топлива, вылетели новосибирские спасатели
В четверг, 4 июня, новосибирские спасатели вылетели в Норильск. Около 100 сотрудников помогут ликвидировать последствия разлива топлива.
— С собой спасатели везут восемь единиц современной техники, в том числе плавсредства, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых работ, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Жить спасатели будут в палаточном городке. С собой они везут запас продуктов и ГСМ на 10 суток.
Напомним, что 29 мая произошла разгерметизация одного из резервуаров с топливом ТЭЦ-3 в Норильске. Оно вылилось на проезжую часть. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.
3 июня президент РФ объявил о введении режима ЧС федерального характера на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района в Красноярском крае.
Новосибирские спасатели вылетели в Норильск помогать ликвидировать последствия разлива топлива.
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ИСТОЧНИК KP.RU