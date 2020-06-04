2020-06-04T08:04:13+03:00
Общество

В России вырос прожиточный минимум: сколько теперь положено на одного человека

По итогам I квартала года показатель увеличился до 10 843 рублей
Александра Сударь
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В России вырос прожиточный минимум.В России вырос прожиточный минимум.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Прожиточный минимум в России по итогам I квартала вырос на 2,2% и составил 10 843 рублей, сказано в проекте Минтруда, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает издание kp.ru.

Размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 11 731 рубль для трудоспособного населения, 8 944 рубля для пенсионеров и 10 721 рубль для детей.

Напомним, определять размер прожиточного минимума необходимо, чтобы оценить уровень жизни в стране. Его берут за основу, когда формируют социальные программы, федеральный бюджета, а также размеры пособий, социальных выплат и стипендий.

Сейчас как раз государство оказывает разные виды поддержки семьям с детьми, которые из-за коронавируса столкнулись с разными сложностями. Единственная выплата, где не учитывался прожиточный минимум, это 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Ее начислили всем семья, где есть дети этой возрастной категории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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