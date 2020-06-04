2020-06-04T06:46:12+03:00
Общество

День рождения Александра Пушкина в Новосибирске 6 июня 2020 года: рассказываем, как пройдет праздник

День рождения Александра Пушкина в Новосибирске 6 июня 2020 года состоится в онлайн-формате
Надежда РЫЖКИНА
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День рождения Александра Пушкина в Новосибирске 6 июня 2020 года состоится в онлайн-форматеДень рождения Александра Пушкина в Новосибирске 6 июня 2020 года состоится в онлайн-форматеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Рассказываем, как пройдет день рождения Александра Пушкина в Новосибирске 6 июня 2020 года. Все мероприятия на улицах отменят. Отметить день рождения поэта будет возможно в соцсетях, рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Все пройдет в онлайн-формате, в метро и на улицах ничего не будем проводить. Все желающие должны выложить в любую соцсеть видео, где они выразительно читают наизусть стихотворения под хештегами #НовосибирскчитаетПушкина и #ПаркиПушкина2020. Число чтецов не ограничено в одном видео. Координаторами мероприятия будут библиотеки Новосибирска и Фонд русского языка. Они соберут видео во всех соцсетях и определят лучших чтецов, им выдадут призы. В прошлых годах у нас были инсценировки, спектакли по Пушкину, но эти форматы трудно перевести в онлайн. Поэтому в этом году ограничимся только чтением стихов, — сказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в дистанционном формате в городе также проведут День России 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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